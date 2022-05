Sanitär 23. Mai 2022

Black is beautiful

von: Redaktion

Schwarz ist gefragter denn je. Im Interior Design setzt man verstärkt auf wirkungsvolle Akzente in Schwarz, um einem Raum Eleganz, Charakter und Stil zu verleihen. Dies gilt auch immer mehr für die Bädergestaltung. Hier erweitert der Komplettbadanbieter LAUFEN sein Sortiment um zahlreiche Produkte in schwarzer Ausführung: in den Bereichen Keramik, Armaturen und komplett neu stehen mutigen Einrichtern auch schwarz-weiße Badewannen zur Verfügung.

Dass Schwarz sich großer Beliebtheit erfreut, liegt zum Teil an der leichten Kombinierbarkeit mit anderen Farben, die allesamt mit Schwarz noch leuchtender und intensiver wirken. Lieblingsfarben verschafft Schwarz einen großen Auftritt, indem sie gerade im Kontrast richtig zur Geltung kommen. Treffen beispielsweise Schwarz und Weiß aufeinander, sorgt das für ein farbliches Wechselspiel, das so elegant wie zeitlos ist. Bei punktuellem Einsatz ist Schwarz wiederrum ein starkes Statement, das von Persönlichkeit und Stilsicherheit in der Raumgestaltung zeugt.

Neben Küche und Wohnraum trifft man Schwarz immer öfter im Bad an. Als Badspezialist mit hohem Design-Anspruch, bietet LAUFEN gestaltungsfreudigen Einrichtern eine Vielfalt an kreativen Einsatzmöglichkeiten für trendiges Schwarz im Bad.

Magie der Gegensätze - Badewannen in Schwarz-Weiß

Einrichter, die Trends setzen und im Interieur ein extravagantes sowie außergewöhnliches Design bevorzugen, sollten sich die LAUFEN-Neuheit des Jahres 2022 nicht entgehen lassen. Ab sofort sind freistehende Badewannen der Kollektionen LUA, Alessi und LAUFEN PRO auch außen schwarz und innen weiß wählbar. Diese besondere Ausführung garantiert, dass die Badewanne zum Blickfang mit Statement-Charakter wird.

Schwarz wie die Nacht - Armaturen von LAUFEN

Ergänzend zur Keramik bietet LAUFEN Armaturen, die perfekt auf das Designkonzept der verschiedenen Badkollektionen abgestimmt sind. Auf diese Weise lassen sich Bad-Kreationen verwirklichen, deren Design bis ins kleinste Detail abgestimmt ist. Zusätzlich zur klassischen Ausführung in Chrom sind die Armaturen der Serien LAURIN, PURE und Kartell • LAUFEN ab sofort in Titanschwarz erhältlich. Ihre Oberflächen sind sanft mattiert, verfügen aber über einen feinen Glanz, womit sie besondere Akzente in der Badezimmereinrichtung setzen.

Keramik in dunklen Farb-Nuancen

Die Waschtische und WCs der beliebten Kartell • LAUFEN - Kollektion sind in einer Bandbreite an Ausführungen verfügbar, darunter in Grau matt, Graphit matt sowie in stylischem Schwarz glänzend und matt. Mit ihrem modularen Konzept ermöglicht die Kollektion viel individuelle Kompositionsfreiheit, die für farbliche Abwechslung in der Badgestaltung sorgt.

Dusch-WC CLEANET RIVA: Designstark in Schwarz

LAUFEN hat mit CLEANET RIVA ein Dusch-WC entwickelt, das Design, Komfort und Hygiene erstmals ganzheitlich definiert. Die elegante, pure Form des Deluxe-Dusch-WCs unterscheidet sich äußerlich kaum von einer klassischen Toilette. Nur ein seitlicher Drehknopf deutet darauf hin, dass sich eine komplexe Technik im Inneren verbirgt. Als einziges Dusch-WC auf dem Markt, ist es in Schwarz – sowohl in einem glänzenden als auch einem matten Oberflächen-Finish – verfügbar.