Sanitär 30. Mai 2022

Attraktiv, unkompliziert, alleinstehend

von: Redaktion

Die Unterschänke aus der Serie Collaro setzen auf praktische Auszüge, in denen alle Utensilien übersichtlich und griffbereit verstaut werden. Weil das so gut funktioniert und die zeitlos-geradlinigen Schränke so flexibel sind, wurde Collaro zur Möbel-Plattform für Aufsatzwaschtische aus verschiedenen aktuellen Serien ausgebaut. Erhältlich in elf Trendfarben und in fünf Breiten von 80 cm bis 160 cm ermöglichen die Schränke individuelle Gestaltungen und Lösungen für nahezu jede Bau- und Lebenssituation. Besonderer Effekt: Die Griffleiste aus farblich abgestimmtem Aluminium ist am Waschtischunterschrank optional mit einer dimmbaren Beleuchtung erhältlich, die nicht nur dem Möbel, sondern dem gesamten Raum Atmosphäre verleiht – gesteuert über einem Touch-Sensor am Möbel oder mittels ZigBee-Standard durch gängige Smart Home Systeme.

Perfekte Teamplayer

Es versteht sich, dass die Collaro-Aufsatzwaschtische, die dank des innovativen Werkstoffs TitanCeram mit schmalen Kanten und schlanken Wandstärken aufwarten, perfekt zu den gleichnamigen Möbeln passen. Es gibt sie rund, oval, quadratisch und rechteckig, wahlweise glänzend in Weiß Alpin oder mit der Mattglasur Stone White. Für edle Kombinationen bieten sich die Aufsatzwaschtische aus den Premiumkollektionen Antheus, Memento 2.0, Finion und Artis an, alle ebenfalls aus TitanCeram gefertigt – Antheus mit historisch inspirierten Facetten-Kanten, Memento 2.0 als minimalistisches Designstatement, Finion mit fließenden Konturen und Artis in klaren Geometrien, gerne auch ausdrucksvoll im BiColour Look. Die beliebten Allorunder Loop & Friends und Architectura setzen sich mit ihren harmonischen, geometrischen Formen ebenfalls gelungen auf den Collaro-Möbeln in Szene – Loop & Friends nicht nur in klassischem Weiß, sondern auch in starker Farbe. Und wer im Badezimmer natürliche Wohnlichkeit liebt, greift zu einem sanft geschwungenen Aufsatzwaschtisch aus der Serie My Nature.

Die Möbeloberfläche vertieft den Charakter des Waschplatzes zusätzlich – Schwarz und Weiß in matt oder glänzend machen ihn topmodern, sanfte Erdtöne wirken entspannend, und Holzoptiken verbreiten ein lässig-elegante Natürlichkeit.