25. Mai 2022

Karrierefit werden

von: Redaktion

3.000 Aus- und Weiterbildungsangebote in vielfältigsten Themenbereichen und auf allen Bildungsniveaus umfasst das neue WIFI Wien-Kursprogramm auf kompakten 310 Seiten – kostenlos hier erhältlich. Von Werkmeisterschule und Werbe Akademie über Berufsreifeprüfung und Duale Akademie bis hin zu den Masterprogrammen der Berufsakademie – auch dieses Jahr entspricht das breite Angebot des Kursbuchs punktgenau den Anforderungen der Wirtschaft. Unter dem Motto „Lern, was in dir steckt“ lädt das Kursprogramm Bildungsinteressierte ein, aktiv zu werden und in neues Wissen zu investieren.

Frischer Wind und ein Bonus im Angebot

Nach wie vor sind Fachkräfte in der Software-Entwicklung, der IT-Security, der Netzwerkadministration und -technik, der Logistik, im eCommerce, im Innovationsmanagement, im Gesundheitsbereich, in der Pflege, in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, der Elektromobilität sowie der Energie- und Umwelttechnik sehr gefragt. Auch Handwerker werden von vielen Betrieben händeringend gesucht, etwa Elektriker oder Installateure. „Genauso wichtig wie technisches und digitales Know-how ist die Weiterbildung im Bereich soziale und kommunikative Kompetenz. Aspekte wie Führen im digitalen Zeitalter oder Kommunikation mit virtuellen Teams sind heute aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Diese neuen Anforderungen der Arbeitswelt brachten eine Neuausrichtung der WIFI-Kurse und Lehrgänge mit sich. Das WIFI Wien-Team hat ganze Arbeit geleistet und frischen Wind in das Angebot gebracht“, betont Christian Faymann, M.A., Institutsleiter des WIFI Wien der WKW.

2.000 WIFI Wien-Trainer gestalten mit zeitgemäßer Methodik und Didaktik spannende, erwachsenengerechte und interaktive Trainings und sorgen so für den hohen Standard der Lernformate. „Wir setzen bei unserem gesamten Bildungsangebot auch weiterhin auf Blended Learning, also die Kombination von digitalem Lernen und Präsenzlernen. Unsere Kursteilnehmer schätzen die flexible Variante des modernen Lernens mit unterschiedlichen Formaten“, sagt Faymann. Als Bonus für alle Kunden steht die WIFI-Lernplattform lernplattform.wifi.at ab dem Kursjahr 2022/2023 kostenlos zu jedem Kurs zur Verfügung.

Direkter Draht in die Wirtschaft

2022 steht im Zeichen der Kooperation. Das WIFI Wien pflegt die Nähe zur Wirtschaft und intensiviert die Zusammenarbeit mit externen Partnern, um neue Vertriebs-, Produkt- und Förderkooperationen aufzubauen – mit dem Ziel, praxisnahe Bildungsangebote anzubieten und zu vertreiben. Netzwerke innerhalb der Wirtschaft, Kooperationen mit der Stadt Wien und ein aktiver Austausch mit Unternehmen sorgen für die Nähe zur Praxis und ermöglichen Bildung am Puls der Zeit. Mit an Bord sind 2022 der Fuhrparkverband Austria, die einzige Netzwerk- und Informationsplattform für Unternehmen und Flottenmanager in Österreich, der österreichische Linde Fach-Verlag, die Stadt Wien, die Wiener Börse, das EuroCC National Competence Centre Austria an der TU Wien, die FH Wien der WKW und – im Rahmen des Projekts fit4internet – das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Auch die Werbe Akademie des WIFI Wien freut sich über den neuen Kooperationspartner für die Diplom-Lehrgänge Online Marketing und Social Media Management, die Österreichische Marketing Gesellschaft ÖMG. „Gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft schaffen wir bestmögliche Rahmenbedingungen, um Fachkräfte mit aktuellstem Know-how, Soft Skills und digitalen Kompetenzen weiterzubilden und damit individuelle Karrierechancen zu eröffnen“, so Faymann.

Investition in die Zukunft fördern

Einen ersten Überblick über Fördermöglichkeiten für Lehrlinge, Erwerbstätige, Unternehmer und Arbeitssuchende sowie über Förderstellen finden Bildungsinteressierte unter www.wifiwien.at/foerderungen. Für gezielte Beratungen empfiehlt sich der Besuch einer der kostenlosen Förder-Infoveranstaltungen am WIFI Wien. „Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die berufliche Zukunft zu investieren. Die rasche digitale Entwicklung, die Herausforderungen des Klimawandels und der steigende Bedarf an sozialen Dienstleistungen eröffnen vielfältige Berufschancen“, ist Faymann überzeugt.

WIFI Online Infotage

Von 20. bis 23. Juni 2022 von 15 bis 20 Uhr finden die WIFI Online Infotage statt. Das WIFI Wien lädt zur kostenlosen Präsentation des neuen Kursangebots in über 70 Online-Live-Infoterminen und an virtuellen Beratungsständen.