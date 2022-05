Sanitär 19. Mai 2022

Unvergleichlich erfolgreich

von: Redaktion

Kein anderer Armaturenhersteller war in den letzten zwölf Monaten so erfolgreich wie die Sauerländer Premium-Marke Kludi, wenn es um die Auszeichnung mit einem „Plus X Award“ geht. Fünf dieser Gütesiegel, bei denen es sich nach Angaben des Veranstalters um den „weltgrößten Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle“ handelt, gingen 2021 auf das Konto des Armaturenspezialisten aus Menden. In dem Wettbewerb, an dem insgesamt über 700 Marken teilgenommen haben, sprach die unabhängige, international besetzte Fachjury aus Expertinnen und Experten aus mehr als 80 verschiedenen Branchen der Armaturenserie „Kludi Bozz“ in fünf von sieben Kategorien einen „Plus X Award“ zu. Diese fünffache Prämierung zieht jetzt die Auszeichnung mit einem weiteren „Plus X Award“-Gütesiegel nach sich: „Kludi“ wird zur „Besten Marke des Jahres 2022“ in der Produktgattung „Armaturen“ gekürt. „Dass wir bei einer der höchsten ‚Plus X‘-Preiskategorien die Nase gegenüber unseren Wettbewerbern vornehaben, macht uns natürlich stolz“, ist Arndt Papenfuß, Marketingdirektor der Kludi Gruppe, begeistert. „Hier zeigt sich zum einen, wie gut die Neuausrichtung unserer Markenstrategie und unser gründlich überarbeiteter Markenauftritt im Markt ankommen. Zum anderen zahlt sich aus, dass wir uns auf unsere Kernkompetenz – die Entwicklung und Fertigung von Armaturen für Bad und Küche – fokussieren und uns in unserem neu aufgesetzten Innovationsmanagement strikt von einer Verbesserung des Kundennutzens leiten lassen.“

Nutzerfreundlichkeit im Fokus

Dementsprechend überrascht es nicht, dass sich die Mitglieder der „Plus X Award“-Jury von der besonders nutzerfreundlichen Drucktasten-Umstellung „Push & Switch“ überaus angetan zeigten, die auch bei den „Bozz“ Unterputz-Einhebelmischern zum Einsatz kommt. Basierend auf einer innovativen Ventiltechnologie „Made in Germany“ ersetzt Kludi mit „Push & Switch“ als weltweit erster und bislang einziger Armaturenhersteller die umständliche Zugumstellung durch einen einfachen und intuitiven Bedienvorgang. „Die besondere Innovation bei Kludi Bozz liegt im Detail und findet in der Dusche und am Wannenrand statt“, heißt es in der Jury-Begründung. „Die neuen Unterputz-Feinbau-Sets sind mit einer brandneuen Drucktasten-Umstellung ‚Push & Switch‘ ausgestattet. Diese Umstellung arbeitet mit einem langlebigen Ventil und verzichtet auf die sonst üblichen Federumstellungen. Das führt zu einer geringeren Fehleranfälligkeit und dazu, dass der Wechsel zwischen den Wasserwegen immer gleich leicht ist – egal bei welchem Wasserdruck.“